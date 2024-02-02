Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не знал о желании его жителей

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов».