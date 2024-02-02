Путин заявил, что не вернул бы Крым, если бы не знал о желании его жителей

ТУЛА, 2 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если бы не был уверен, не знал, что люди в РФ, и в Крыму в том числе, хотят возвращения Крыма в состав России, то никогда бы этого не делал.
«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину, так же как подавляющее большинство людей в стране хотят помочь Донбассу, не хотят бросать людей там под колеса этих неонацистов».
Он добавил, что ему больно говорить о том, что творилось в Харьковской области после отхода оттуда российских подразделений. «Мы же знаем, что там творилось, что творили подонки. Ну только неонацисты могут так поступать. Вот в чем все дело, вот с кем мы имеем дело. И если бы не этот настрой общества, ничего бы не происходило. Мы делаем то, что ждут от нас люди», — добавил президент.