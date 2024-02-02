Додон — о премии Санду: румыны разрушили все, что построил Сорос на $300 миллионов

Лидер молдавских социалистов «похвалил» румын и упрекнул Санду в жадности.
«Молодцы, румыны, браво! Тридцатью тысячами евро разрушить все, что построил Сорос на 300 миллионов долларов. Класс! Майя Санду, которую все считали святой, из-за 30 тысяч евро написала в НАЦ, только чтобы ей разрешили взять деньги. Браво, румыны! Продолжайте в том же духе. Дайте ей еще премии, 50 тысяч евро. Она возьмет, она жадная».
Президент Молдовы Майя Санду стала лауреатом премии Тимишоара за европейские ценности (Timişoara pentru Valori Europene) в субботу, 13 января. Награду молдавскому президенту вручил мэр этого румынского города Доминик Фриц. К награде прилагается денежная премия в размере 30 тысяч евро. По словам Фрица, средства для нее предоставлены предпринимателями Тимишоары.
Через несколько дней глава парламентской юридической комиссии Олеся Стамате напомнила, что законодательство Молдовы не позволяет высокопоставленным лицам получать денежные вознаграждения.
Администрация президента подала запрос в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдовы. В опубликованном ответе ведомство отметило, что «правовой режим подарков не применим» в случае присуждения премий, учитывая, что термин «премия» не встречается в перечне терминов, ограничивающих понятие «подарок» согласно ст. 16 п. (1) Закона о неподкупности«. Также в ведомстве указали, что премия “Тимишоара за европейские ценности” была учреждена решением местного совета и “открыто опубликована на сайте мэрии”.