Додон — о премии Санду: румыны разрушили все, что построил Сорос на $300 миллионов

«Молодцы, румыны, браво! Тридцатью тысячами евро разрушить все, что построил Сорос на 300 миллионов долларов. Класс! Майя Санду, которую все считали святой, из-за 30 тысяч евро написала в НАЦ, только чтобы ей разрешили взять деньги. Браво, румыны! Продолжайте в том же духе. Дайте ей еще премии, 50 тысяч евро. Она возьмет, она жадная».