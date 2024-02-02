Путин сообщил о трудностях на одном участке фронта из-за беспилотников

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал президент в Туле в ходе встречи с участниками форума «Все для победы!». На каком именно направлении и участке фронта возникла проблема из-за беспилотников, глава государства не уточнил.