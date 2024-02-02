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Путин сообщил о трудностях на одном участке фронта из-за беспилотников

Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с руководством Генштаба Вооруженных сил РФ ситуацию на одном из участков фронта в зоне проведения военной операции на Украине. По его словам, сложности на этом участке фронта возникли из-за БПЛА.
Источник: Reuters

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал президент в Туле в ходе встречи с участниками форума «Все для победы!». На каком именно направлении и участке фронта возникла проблема из-за беспилотников, глава государства не уточнил.

Также Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Денису Мантурову предметно заняться внедрением российских разработок в области микроэлектроники по подавлению дронов. По его словам, эти разработки очень важно использовать в рамках военных действий на Украине.

Путин в ходе поездки в Тулу помимо участия в форуме «Все для победы!» пообщается с участниками «Общероссийского народного фронта». Кроме того, президент приедет в местный онкологический центр. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент проведет совещание по теме строительства новых онкоцентров по всей стране.

Александр Кислов

Путин Владимир