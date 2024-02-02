Путин сообщил о трудностях на одном участке фронта из-за беспилотников

«Вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом: на одном из участков, конечно, сложность ситуации связана как раз с беспилотными летательными аппаратами», — рассказал президент в Туле в ходе встречи с участниками форума «Все для победы!». На каком именно направлении и участке фронта возникла проблема из-за беспилотников, глава государства не уточнил.
Также Владимир Путин поручил вице-премьеру РФ Денису Мантурову предметно заняться внедрением российских разработок в области микроэлектроники по подавлению дронов. По его словам, эти разработки очень важно использовать в рамках военных действий на Украине.
Путин в ходе поездки в Тулу помимо участия в форуме «Все для победы!» пообщается с участниками «Общероссийского народного фронта». Кроме того, президент приедет в местный онкологический центр. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент проведет совещание по теме строительства новых онкоцентров по всей стране.
Александр Кислов