В Симферополе утвердили медаль к 80-летию освобождения города

Местный горсовет утвердил памятную медаль «80 лет освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков». На лицевой стороне будет изображен танк-памятник освободителям крымской столицы, а также фрагмент Вечного огня. Уточняется, что речь идет о пятиконечной звезде с огнем в центре. Надпись на оборотной стороне будет гласить: «80 лет освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков 13 апреля 2024 г.».