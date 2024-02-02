Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде

«То ядерное оружие, которое мы разместили на территории Белоруссии, остается под российским контролем. Ни о каком нарушении договора о нераспространении речи нет», — сказал Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня».
Сенатор, комментируя возможное размещение ядерного оружия США в Великобритании, напомнил, что вся политика Вашингтона, в том числе, ядерная — базируется на двойных стандартах: «кому можно все, а кому ничего».
«США сильно возбудились, когда было принято и реализовано решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — добавил Чижов.
США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России», пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.
Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится «на местах, в хорошем состоянии», военные обучаются ежедневно.