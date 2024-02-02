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Российское ЯО в Белоруссии остается под контролем Москвы, заявили в Совфеде

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российское ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, продолжает находиться под российским контролем, поэтому нарушения договоров о нераспространении ядерного оружия нет, заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
Источник: Reuters

«То ядерное оружие, которое мы разместили на территории Белоруссии, остается под российским контролем. Ни о каком нарушении договора о нераспространении речи нет», — сказал Чижов в ходе пресс-конференции на площадке медиагруппы «Россия сегодня».

Сенатор, комментируя возможное размещение ядерного оружия США в Великобритании, напомнил, что вся политика Вашингтона, в том числе, ядерная — базируется на двойных стандартах: «кому можно все, а кому ничего».

«США сильно возбудились, когда было принято и реализовано решение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — добавил Чижов.

США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России», пишет газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона.

Президент России Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В июне президент России сообщил, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью. В декабре Лукашенко сообщил журналистам, что все российское тактическое ядерное оружие, о котором договорились две страны, доставлено в республику, находится «на местах, в хорошем состоянии», военные обучаются ежедневно.