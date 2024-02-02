Выплаты участникам СВО на Кубани увеличили до 300 тысяч рублей

На Кубани продолжают поддерживать участников СВО. В регионе разработали меры поддержки для бойцов и их семей с самого начала спецоперации. В феврале 2024 года губернатор края Вениамин Кондратьев подписал постановление об увеличении единовременной выплаты. Она выросла сразу на 100 тысяч и достигла 300 тысяч рублей.
«Все меры поддержки, которые оказывали защитникам и их семьям в прошлом году, продолжаем и в этом. Делаем все необходимое, чтобы максимально поддержать наших ребят. Более того, принял решение еще на 100 тысяч рублей увеличить размер единовременной выплаты жителям края — участникам специальной военной операции».
Отмечается, что единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей будут получать жители, которые подписали контракт после 1 февраля 2024 года. Это, в частности, бойцы, направленные в военные части с территории Краснодарского края и заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании и отобранных военкоматом региона в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, всего за два года из бюджета Краснодарского края направили более 5 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей. Так, детям жителей, находящихся в зоне боевых действий, предоставляют места в детских садах вне очереди и бесплатное питание в школе. В регионе действуют такие меры поддержки, как компенсация расходов на газификацию домов и выплата в 100 тысяч рублей на лечение в санаториях региона.