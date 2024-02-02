Выплаты участникам СВО на Кубани увеличили до 300 тысяч рублей

Напомним, всего за два года из бюджета Краснодарского края направили более 5 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей. Так, детям жителей, находящихся в зоне боевых действий, предоставляют места в детских садах вне очереди и бесплатное питание в школе. В регионе действуют такие меры поддержки, как компенсация расходов на газификацию домов и выплата в 100 тысяч рублей на лечение в санаториях региона.