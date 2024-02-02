Владимир Путин провёл встречу с доверенными лицами из Красноярского края

В Гостином дворе Москвы кандидат в президенты России Владимир Путин провёл встречу с доверенными лицами со всей России. Среди персоналий — четверо представителей Красноярского края.
На встречу с Владимиром Путиным прибыли председатель Общественной палаты Красноярского края Наталья Грушевская, руководитель Красноярского регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества» Марина Филиппова, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 Николай Олюнин и главный врач красноярской станции скорой помощи Сергей Скрипкин.
Владимир Путин сделал ряд заявлений по актуальной политической и экономической повестке, а также поблагодарил присутствующих доверенных лиц со всей страны за поддержку. Подробнее об этом можно почитать по ссылке здесь.
«Президент выслушал наши предложения, наше видение по развитию страны. Получился обстоятельный, деловой разговор. На этом сложном этапе развития нашей страны важно укрепить ее независимость, суверенитет, самостоятельность», — рассказала Наталья Грушевская.
Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Сейчас в избирательной кампании участвуют 11 человек.