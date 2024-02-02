ХАМАС просило Россию выступить гарантом по обмену пленными с Израилем

По его словам, ХАМАС просило о региональных и международных гарантиях для осуществления обмена пленными с Израилем. При этом, продолжил Наим, не имело никакого значения, кто предоставляет эти гарантии.
«Важно то, что мы говорим (чтобы были), Катар, Египет и Организация Объединенных Наций, — отметил он. — И мы просили Россию также выступить гарантом осуществления (обмена пленными)».
22 января сообщалось, что власти Израиля отказались от прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение около 130 заложников, удерживаемых движением ХАМАС. А 30 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о предполагаемом обмене израильтян на палестинских заключенных и заявил, что военные будут находиться в секторе Газа «до полной победы».