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ХАМАС просило Россию выступить гарантом по обмену пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС в своем предложении по осуществлению сделки с Израилем по обмену пленными просило о предоставлении региональных и международных гарантий, предложив России выступить одним из таких гарантов. Об этом РИА Новости сообщил член политбюро ХАМАС Бассем Наим.
Источник: AFP 2023

По его словам, ХАМАС просило о региональных и международных гарантиях для осуществления обмена пленными с Израилем. При этом, продолжил Наим, не имело никакого значения, кто предоставляет эти гарантии.

«Важно то, что мы говорим (чтобы были), Катар, Египет и Организация Объединенных Наций, — отметил он. — И мы просили Россию также выступить гарантом осуществления (обмена пленными)».

22 января сообщалось, что власти Израиля отказались от прекращения огня в секторе Газа в обмен на освобождение около 130 заложников, удерживаемых движением ХАМАС. А 30 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг информацию о предполагаемом обмене израильтян на палестинских заключенных и заявил, что военные будут находиться в секторе Газа «до полной победы».

дипломатия