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Суд в Гааге отклонил шесть возражений России по иску Украины из-за СВО

ГААГА, 2 фев — РИА Новости. Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение большинства претензий по иску Украины от 2022 года против РФ из-за российской спецоперации, заявила председатель суда Джоан Донохью.
Источник: AP 2023

В пятницу Международный суд ООН вынес решение о том, что будет рассматривать по существу иск Украины против РФ от 2022 года из-за спецоперации.

«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на статье 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него», — объявила судья на заседании в пятницу.

Донохью также объявила, что суд ООН отклонил шесть выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины и признал его приемлемым.

В то же время, суд решил не рассматривать ряд претензий Украины к России по данному иску, касающихся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.

Международный суд ООН 18—27 сентября 2023 года провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.

Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике» и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.

В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.

Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.

В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.

ООН