Суд в Гааге отклонил шесть возражений России по иску Украины из-за СВО

В пятницу Международный суд ООН вынес решение о том, что будет рассматривать по существу иск Украины против РФ от 2022 года из-за спецоперации.
«Суд 15 голосами против одного решил, что обладает юрисдикцией по рассмотрению дела, основываясь на статье 9-й Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него», — объявила судья на заседании в пятницу.
Донохью также объявила, что суд ООН отклонил шесть выдвинутых Россией предварительных возражений по иску Украины и признал его приемлемым.
В то же время, суд решил не рассматривать ряд претензий Украины к России по данному иску, касающихся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что применение Россией силы во время спецоперации противоречило конвенции о геноциде. Однако суд счел, что не имеет компетенции принимать решения по этой части дела.
Международный суд ООН
Украина 26 февраля 2022 года после начала российской военной спецоперации подала в Международный суд ООН иск против России. Разбирательство касается конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал иск основанным на «извращенной логике» и подчеркнул, что коллективный Запад злоупотребляет нормами международного правосудия.
В своем заявлении украинская сторона попросила суд распорядиться о временных мерах. Постановлением от 16 марта 2022 года суд призвал РФ немедленно приостановить военную операцию на территории Украины, обеспечить, чтобы все вооруженные формирования, организации и лица под контролем РФ не предпринимали никаких действий в целях содействия военной операции, а также призвал обе стороны воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить судебное разбирательство или затруднить его разрешение.
Россия 3 октября 2022 года выдвинула предварительные возражения против юрисдикции суда и приемлемости иска, в связи с чем разбирательство по существу было приостановлено.
В июне 2023 года Международный суд ООН разрешил более 30 государствам присоединиться к иску Украины против РФ.