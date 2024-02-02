Суд в Гааге отклонил шесть возражений России по иску Украины из-за СВО

Международный суд ООН 18—27 сентября 2023 года провел слушания по иску Украины против России от февраля 2022 года о нарушении конвенции о геноциде в связи со специальной военной операцией. Этот блок слушаний был посвящен предварительным возражениям, выдвинутым РФ. Представив шесть возражений, российская сторона призвала суд признать иск неприемлемым и вынести решение о том, что у суда нет юрисдикции на рассмотрение дела.