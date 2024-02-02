Bloomberg: Решение Зеленского уволить Залужного нанесет ущерб ВСУ

«…Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что… только у Москвы есть повод для радости», — отметили в статье. По мнению автора, увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу украинских военных на передовой.