Bloomberg: Решение Зеленского уволить Залужного нанесет ущерб ВСУ

«…Зеленскому следует хорошенько подумать о потенциальных издержках замены командира, которого так уважают его войска, потому что… только у Москвы есть повод для радости», — отметили в статье. По мнению автора, увольнение Залужного нанесет ущерб и без того пошатнувшемуся моральному духу украинских военных на передовой.
«Если, как утверждают некоторые источники, Зеленский считает, что сможет оживить оборону Украины и веру союзников, освежив высшее военное командование, то он, скорее всего, ошибается», — подчеркнуло издание.
Как писал сайт KP.RU, ранее Washington Post со ссылкой на источник среди высокопоставленных украинских чиновников сообщила, что Залужный в конфиденциальном разговоре с Зеленским дал тому понять, что улучшения ситуации на поле боя в краткосрочной перспективе ждать не приходится, независимо от того, кто будет управлять украинской армией.
Затем газета раскрыла подробности разговора Зеленского и Залужного, после которого появились слухи об отставке генерала ВСУ. По данным издания, украинский военачальник заявил о необходимости новой мобилизации в количестве около 500 тысяч человек.