Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в Томске, Уфе и Якутске

«Это еще один шаг к повышению доступности, эффективности такой помощи, а значит, сбережению жизни и здоровья наших граждан», — сообщил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).
Он сказал, что значительная часть медицинского оборудования в новых центрах произведена в России. Борьба с онкологическими заболеваниями, как добавил президент, остается одной из главных в системе здравоохранения. В 2018 году был сформирован федеральный проект по борьбе с онкологией, на который выделено более 960 млрд руб., напомнил Путин.
Во время поездки в Тулу Владимир Путин осмотрел онкологический диспансер, который открылся в декабре 2023 года. Врачи рассказали президенту, что количество пациентов с онкологией ежегодно увеличивается на 5%, а по заболеваемости Тульская область превышает среднероссийские показатели примерно на 15−20%.
Сотрудники больницы также сообщили, что онкоцентр рассчитан на 340 пациентов. Работать в диспансер приезжают в том числе из других регионов. Сотрудников, по словам врио главврача Дмитрия Истомина, обеспечивают коттеджами или служебными квартирами, а зарплата врачей составляет почти 100 тыс. руб., среднего медперсонала — 50 тыс. руб.
Владимир Путин также согласился зайти в гости к одному из сотрудников онкоцентра. Президента пригласили в коттедж, который выдают врачам. «Все было настолько незапланированно, что Путин в гостях спросил разрешения у хозяйки, можно ли ему чая», — написал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин. Он также опубликовал видео с президентом из дома сотрудницы онкоцентра.
В конце января Владимир Путин также посетил онкоцентр в Калининградской области. Глава государства назвал клинику «целым городом» и отметил, что новый диспансер позволит «никуда не гонять людей» за получением медицинской помощи.