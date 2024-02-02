Путин по видеосвязи открыл онкоцентры в Томске, Уфе и Якутске

Он сказал, что значительная часть медицинского оборудования в новых центрах произведена в России. Борьба с онкологическими заболеваниями, как добавил президент, остается одной из главных в системе здравоохранения. В 2018 году был сформирован федеральный проект по борьбе с онкологией, на который выделено более 960 млрд руб., напомнил Путин.