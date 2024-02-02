Захарова назвала «выстрелом в ногу» решение суда ООН по иску Украины

После этого Украина подала иск против России о нарушении конвенции о геноциде. Киев настаивал, что его ложно обвиняют в геноциде на территории ДНР и ЛНР и что российская сторона не может в связи с этими обвинениями предпринимать какие-либо действия в этих регионах для наказания Украины, в частности проводить там военную операцию. Украинская сторона также потребовала признать незаконность референдумов о независимости на этих территориях и взыскать с России причиненный ущерб.