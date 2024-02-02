Захарова назвала «выстрелом в ногу» решение суда ООН по иску Украины

Дипломат отметила, что на рассмотрении суда ООН остался «только один вопрос — совершала ли Украина геноцид в Донбассе». Решение по нему «пока ограничено процедурным вопросом о наличии у суда юрисдикции».
«Киев сам себя посадил на скамью подсудимых в рамках собственных претензий. Остается только поаплодировать киевским “умельцам” и их западным покровителям: они выстрелили себе в ногу» — сказала Захарова.
В феврале 2022 года президент Владимир Путин, объявляя о начале военной операции на Украине, заявил о необходимости «прекратить этот кошмар — геноцид в отношении проживающих» в Донбассе людей. В числе целей операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
После этого Украина подала иск против России о нарушении конвенции о геноциде. Киев настаивал, что его ложно обвиняют в геноциде на территории ДНР и ЛНР и что российская сторона не может в связи с этими обвинениями предпринимать какие-либо действия в этих регионах для наказания Украины, в частности проводить там военную операцию. Украинская сторона также потребовала признать незаконность референдумов о независимости на этих территориях и взыскать с России причиненный ущерб.