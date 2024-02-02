Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

«Второго февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Картавин*, С. А. Козловский*, О. П. Орлов*, Н. П. Соколов*, С. Н. Степанов*, а также М. Ю. Чимаров*», — говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Козловский*, кроме этого, взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной в России.
Орлов*, Соколов* и Степанов* выступали против специальной военной операции на Украине, распространяли недостоверную информацию, принимали участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов, являются членами организаций, включенных в реестр иностранных агентов. А Чимаров* ко всему прочему распространял пропаганду ЛГБТ** (признано в России экстремистским движением и запрещено).
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов.
** Запрещенное в России экстремистское движение.