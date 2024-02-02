Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

В частности, по данным ведомства, Картавин* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов. Козловский*, кроме этого, взаимодействовал с иностранными информационными площадками, деятельность одной из которых признана нежелательной в России.