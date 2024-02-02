Зеленский сообщил Белому дому о решении уволить Залужного, пишут СМИ

По информации Financial Times, 29 января глава киевского режима, конфликтующий с главкомом, встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, однако тот отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.