Поставка новых систем произошла спустя всего девять дней после того, как американской системой ПВО Киев сбил российских самолет Ил-76 с украинскими военнопленными.
«На Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не стоит говорить публично, но системы, которые сбивают всё», — сказал президент Украины в своем вечернем видеообращении.
Авиакатастрофа произошла в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны России назвали случившееся терактом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. Позднее в СК сообщили, что на фрагментах тел пленных, погибших при крушении, обнаружили татуировки, характерные для военных Украины, включая «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).
Сразу после инцидента украинские СМИ заявили, что самолет был сбит ВСУ. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся. В главном управлении разведки минобороны Украины заявили, что стране якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными.
Комментируя ситуацию со сбитым самолетом, президент РФ Владимир Путин 26 января заявил, что попросит СК максимально полно обнародовать детали расследования происшествия, чтобы об этом знали и жители Украины.
Путин также отметил, что есть ряд доказательств, подтверждающих причастность Киева к авиакатастрофе. В частности, тот факт, что атака самолета произошла с помощью средств ПВО. Путин подчеркнул, что российские системы ПВО по определению по своему самолету нанести удар не могут благодаря системе «свой — чужой».
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.