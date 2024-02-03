США подтвердили нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии

Ранее в этот день стало известно, что неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор. В результате атак погибли по меньшей мере шесть человек. Отмечалось, что боевыми самолетами было проведено три волны ударов по позициям проиранских формирований. Также стало известно, что минимум 11 целей проиранских формирований подверглись бомбардировкам.