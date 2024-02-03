США подтвердили нанесение ударов по объектам в Ираке и Сирии

«Силы CENTCOM нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по силам [подразделения спецназначения] “Кудс” Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и связанным с ними группировкам ополченцев», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).
В пресс-службе CENTCOM уточнили, что ВС США поразили более чем 85 целей при помощи большого количества самолетов, в том числе с применением бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которые были направлены из Соединенных Штатов Америки.
Отмечается, что среди целей США были оперативные центры командования и контроля, разведывательные центры, ракетные комплексы и склады беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Кроме того, ударам подверглись объекты логистики и цепочки поставок боеприпасов группировок ополчения и их спонсоров из КСИР, которые способствовали нападениям на силы США и американской международной коалиции.
Ранее в этот день стало известно, что неизвестные самолеты атаковали несколько объектов на территории провинции Дейр-эз-Зор. В результате атак погибли по меньшей мере шесть человек. Отмечалось, что боевыми самолетами было проведено три волны ударов по позициям проиранских формирований. Также стало известно, что минимум 11 целей проиранских формирований подверглись бомбардировкам.
1 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США примут все меры, необходимые для защиты своих сил на Ближнем Востоке. По его словам, он, как и Байден, не потерпит атак на американские войска. При этом Вашингтон продолжит стремиться избежать расширения конфликта в регионе, добавил Остин.
Об атаке на базу США на севере Иордании стало известно 28 января. В результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) погибли три американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Телеканал CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».
Байден в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.