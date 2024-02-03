Утверждены проекты детальной планировки Алматы

«Новые ПДП разработаны в соответствии с генеральным планом города до 2040 года. В генплане заложен принцип перехода от моноцентричной модели развития нашего мегаполиса к полицентричной. Таким образом до 2030 года в рамках проектного офиса акимата города будут сформированы пять полицентров — это специальные зоны, центры общественной и деловой активности: “Восточные ворота”, “Исторический центр”, “Север”, “Юго-Запад”, “Запад”», — сообщает пресс-служба акимата.
Как подчеркнули в управлении городского планирования и урбанистики Алматы, основная цель новых ПДП — исключение хаотичной застройки и эффективное распределение земельных участков с учётом стратегического развития инфраструктуры. При этом основные изменения по сравнению с предыдущими ПДП коснулись незастроенных территорий. В период их разработки постоянно проводились встречи с жителями районов и велись разъяснения по каждому участку..
«В целом ПДП направлены на создание устойчивого и функционального городского пространства. Они устанавливают основные направления градостроительного зонирования, красных линий, резервирования территорий для размещения объектов социального, культурного и коммунального обслуживания населения, организации улично-дорожной сети, трассировки инженерных коммуникаций, благоустройства и озеленения территорий», — отметили в управлении.
Согласно ПДП, полицентр «Восточные ворота» (район Талгарского и Кульджинского трактов) станет логистическим хабом и выставочно-развлекательным центром с крупным транспортным узлом ввиду близости к аэропорту и трассе Западная Европа — Западный Китай..
Полицентр «Исторический центр» (часть Медеуского района, «золотой квадрат» в границах улиц Байтурсынова — проспект Абая — Зенкова — Жибек Жолы) откроет новые возможности для динамичного развития города в сфере туризма и подчеркнёт важность сохранения архитектурного наследия.
Ключевыми аспектами полицентра «Север» (территория, прилегающая к железнодорожной станции Алматы-1) являются квартальная застройка нового типа с сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес, строительством детских садов, школ и медицинских учреждений. Здесь будут расположены производства и рынки с редевелопментом.
В полицентре «Юго-Запад» (район проспекта Райымбека и пробиваемой улицы Алатау) предусмотрены территории для строительства крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, LRT, BRT, станций метрополитена, а также мини-промышленных парков и объектов торговли.
В полицентре «Запад» (район нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в посёлке Боралдай) запланировано строительство вокзала Алматы-3, линейного рекреационного парка и новых благоустроенных жилых кварталов с необходимой инфраструктурой.
«При этом все районы за счёт интегрированности и связанной сети улиц не будут изолированы друг от друга и от исторического центра. Горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений могут стать привлекательными для бизнеса в сфере перевозок, торговли, культурного досуга, развлечений. Завершить формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации планируется к 2030 году», — сообщили в акимате.
В ПДП учтены лучшие мировые практики, географические и климатические особенности Алматы. При их разработке команда Научно-исследовательского института «Алматыгенплан» использовала современные инструменты пространственного проектирования городской среды, включая систему геоинформационного моделирования и другие передовые технологии.