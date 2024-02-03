Утверждены проекты детальной планировки Алматы

«При этом все районы за счёт интегрированности и связанной сети улиц не будут изолированы друг от друга и от исторического центра. Горожане смогут легко перемещаться в любую точку города. Коридоры подобных перемещений могут стать привлекательными для бизнеса в сфере перевозок, торговли, культурного досуга, развлечений. Завершить формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации планируется к 2030 году», — сообщили в акимате.