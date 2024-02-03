Макрона обвинили в приближении ядерной войны с Россией

По словам Филиппо, заявление французского лидера противоречит военной доктрине страны. Он отметил, что фактически это подразумевает передачу ядерного оружия Европейскому союзу. «Это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!» — сказал депутат.