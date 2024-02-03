Итоги работы прокуратуры в 2023 году обсудили в Хабаровском крае

В здании прокуратуры Хабаровского края состоялось расширенное заседание коллегии об итогах работы прокуратуры Хабаровского края в 2023 году. В мероприятии участвовали начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов, прокурор края Николай Рябов, губернатор региона Михаил Дегтярев, главный федеральный инспектор по краю Николай Шевцов, председатель Законодательной Думы Ирина Зикунова, руководители региональных правоохранительных органов и иных ведомств, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры края.

Об итогах работы доложил прокурор края. Им отмечено, что деятельность надзорного ведомства была нацелена на решение актуальных вопросов региона. Прокурорами выявлено 44 тысячи нарушений. Восстановлены права 9,5 тыс. граждан. Внесено 11,6 тыс. представлений. Уделялось особое внимание защите и восстановлению прав детей. Прежде всего это создание условий по их обучению, труду, оздоровлению и досугу, предупреждению безнадзорности и противоправного поведения. Пресечено 7,5 тыс. нарушений закона.

Выявлялись нарушения прав людей — участников долевого строительства. В два раза сокращено число проблемных домов. В отношении 5 объектов применен механизм предоставления компенсаций, в том числе за счет средств регионального бюджета. В результате корректировки надзора уменьшено давление на бизнес. Прокурорами отклонено более 70% плановых и внеплановых проверок контролеров. По мерам реагирования предпринимателям выплачено 230 млн рублей задолженности государственных и муниципальных учреждений по исполненным контрактам.