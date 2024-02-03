Канада собирается передать Украине ракеты 1980-х годов разработки

Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним. Однако позднее, 9 января, телеканал CTV News сообщил, что Киев так и не получил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада обещала закупить у США для нужд украинской армии. Телеканал напомнил, что 10 января 2023 года Оттава объявила о планах сделать пожертвование на сумму $406 млн для создания ЗРК NASAMS. Однако сейчас, спустя почти год, одна из американских компаний, участвовавших в этом заказе, заявляет, что «у нее нет контракта на канадское пожертвование».