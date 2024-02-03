Канада собирается передать Украине ракеты 1980-х годов разработки

«Федеральные консерваторы требуют, чтобы либеральное правительство пожертвовало Украине десятки тысяч излишков ракет класса “воздух-земля”, подлежащих утилизации», — говорится в материале.
В настоящий момент у Канады в арсенале находится примерно 83,3 тыс. ракет, одна часть из них уже без боеголовок, сообщает CBC. Отмечается, что канадское минобороны рассматривает вопрос передачи этих ракет Украине.
Отправить эти боеприпасы в Киев также потребовал в пятницу, 2 февраля, на заседании парламента лидер оппозиционной консервативной партии Канады Пьер Пуальевр. По его словам, лучше отдать их Украине, чем утилизировать.
Ранее, 1 января, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS и снарядов к ним. Однако позднее, 9 января, телеканал CTV News сообщил, что Киев так и не получил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS, который Канада обещала закупить у США для нужд украинской армии. Телеканал напомнил, что 10 января 2023 года Оттава объявила о планах сделать пожертвование на сумму $406 млн для создания ЗРК NASAMS. Однако сейчас, спустя почти год, одна из американских компаний, участвовавших в этом заказе, заявляет, что «у нее нет контракта на канадское пожертвование».
22 ноября стало известно, что, согласно данным проекта бюджета Канады, Оттава планирует предоставить менее $1 млрд на военную помощь Киеву с 2023 по 2026 год.
До этого, 17 сентября, агентство Reuters со ссылкой на канадское министерство обороны написало, что Канада намерена выделить 33 млн канадских долларов (около $24,3 млн) Украине, чтобы страна смогла обеспечить себя необходимыми средствами ПВО.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.