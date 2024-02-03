Байден нецензурно высказался о Трампе из-за шуток про Пелоси

Как сообщило издание 1 февраля, Байден в разговоре со своими давними друзьями и близкими описывал Трампа как «больного придурка», используя при этом также матерные слова. Авторы статьи предположили, что это свидетельствует о гневе, который испытывает американский лидер к своему предшественнику. Такое поведение противоречит публичному имиджу президента США, выступающему за снижение резкости и грубости в политике, говорится в публикации.
«Его отвращение к Трампу никогда не было секретом, но в последние месяцы оно только возросло, поскольку бывший президент ужесточил контроль над кандидатурой Республиканской партии», — пишет издание.
В особенности Байдена раздражают шутки на тему нападения на Пола Пелоси — мужа Нэнси Пелоси.
«И он думает, что это забавно. Он смеялся над этим. Какой больной… Я думаю, это отвратительно не только для президента, но и для любого человека», — сказал Байден в ходе одного из публичных выступлений.
Ранее, 27 января, Байден, выступая с речью в Южной Каролине на предвыборном ужине, раскритиковал своего предшественника и назвал его неудачником. Он также высказался о состоянии здоровья Трампа, который, по его словам, сбит с толку и «не может отличить [экс-постпреда США при ООН] Никки Хейли от Нэнси Пелоси».
При этом 25 января выступление Байдена в штате Висконсин, где он привычно подверг критике своего соперника по предвыборной гонке, прошло уже с ошибками самого действующего президента. Он привычно повеселил слушателей оговорками, некоторые из которых вовремя распознавал.
До этого, 22 января, Трамп также раскритиковал действующего американского лидера, сравнив его с десятью худшими президентами в истории государства, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Он добавил, что действующие власти США либо глупые люди, либо «люди, которые ненавидят нашу страну».
5 ноября 2024 года запланированы очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. В настоящее время основными кандидатами на пост главы государства являются Трамп и Байден. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.