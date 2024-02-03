В МИД РУз обсудили расширяющееся узбекско-катарское сотрудничество

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов провел встречу с послом Катара Хасаном Хамзой Хашимом. Об этом сообщает МИД РУз.
Стороны обсудили вопросы своевременной реализации всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне.
Речь шла и о планах на 2024 год.
«Мы также рассмотрели ряд тем расширяющегося узбекско-катарского сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах», — написал Бахтиёр Саидов в своем Telegram-канале.
Генпрокуратуры Узбекистана и Катара подписали Меморандум о взаимопонимании.