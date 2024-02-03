В России нашли замену Дню Святого Валентина. Вместо него предлагают отмечать Праздник дружбы и товарищества. Как пишет RT, с инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров.
В обращении к министру просвещения России Сергею Кравцову он заявил, что считает День святого Валентина не соответствующим отечественным традициям и культуре. Его следует заменить морально правильными ориентирами.
В качестве альтернативы Ветров предложил школьникам отмечать Праздник дружбы, где дети могут дарить друг другу подарки и играть в командные игры.
Он уверен, что такой праздник поможет школьникам сохранить «хорошие и добрые воспоминания о школьной поре». Он попросил Кравцова оценить инициативу и, в случае одобрения, начать ее реализацию.