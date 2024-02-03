Казахстан возглавил ОДКБ: приоритеты страны-председателя обсудили в Москве

АЛМАТЫ, 3 фев — Sputnik. Противодействие вызовам и угрозам в евразийском регионе является приоритетом Казахстана, в том числе и в рамках Организации договора о коллективной безопасности — как это обеспечить, обсудили представители научных и журналистских кругов во время круглого стола.
В заседании круглого стола на тему: «Приоритеты Республики Казахстан в ОДКБ: общественное измерение», приуроченном ко Дню печати Казахстана, принял участие постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков, представители научных и журналистских кругов.
«Участники встречи провели подробный обмен мнениями относительно тенденций развития военно-политической ситуации, а также противодействия вызовам и угрозам в регионе в контексте приоритетных направлений председательства в ОДКБ Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.
Начальник отдела информации и связей с общественностью секретариата Организации Юрий Шувалов также проинформировал о планах по поддержке авторов научных работ, посвященных проблематике евразийской безопасности с акцентом на привлечение молодых экспертов к освещению вопросов региональной политики и безопасности.