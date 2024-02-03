Казахстан возглавил ОДКБ: приоритеты страны-председателя обсудили в Москве

АЛМАТЫ, 3 фев — Sputnik. Противодействие вызовам и угрозам в евразийском регионе является приоритетом Казахстана, в том числе и в рамках Организации договора о коллективной безопасности — как это обеспечить, обсудили представители научных и журналистских кругов во время круглого стола.