Сеул раскритиковал позицию МИД России по ситуации на Корейском полуострове

Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность «превентивных» обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.