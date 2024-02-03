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Сеул раскритиковал позицию МИД России по ситуации на Корейском полуострове

СЕУЛ, 3 фев — РИА Новости. Сеул выразил недовольство словами представителя МИД РФ Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове и высказываниях президента Юн Сок Ёля, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Южной Кореи.
Источник: © РИА Новости
Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность «превентивных» обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.

В сообщении, направленном журналистам в субботу, южнокорейский МИД раскритиковал слова Захаровой.

«Заявления представителя Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты. Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении МИД.

Ведомство также утверждает, что Россия якобы «пытается ввести международное сообщество в заблуждение», называя ситуацию на Украине «специальной военной операцией».