Сеул раскритиковал позицию МИД России по ситуации на Корейском полуострове

Ранее Захарова заявила, что риторика президента Южной Кореи Юн Сок Ёля в адрес КНДР призвана замаскировать агрессивные планы страны в отношении Северной Кореи и выглядит одиозно на фоне участия Сеула в учениях с США. Она также назвала «откровенно тенденциозными» высказывания Юн Сок Ёля и том, что КНДР якобы является «единственной в мире страной», законодательно закрепившей возможность нанесения «превентивного ядерного удара», отметив, что США не только на доктринальном уровне утверждают для себя возможность применять ядерное оружие первыми, но и постулируют оправданность «превентивных» обезоруживающих и обезглавливающих ударов по странам-противникам.
В сообщении, направленном журналистам в субботу, южнокорейский МИД раскритиковал слова Захаровой.
«Заявления представителя Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты. Такие заявления игнорируют явную и объективную реальность, что угрожающая риторика и постоянные военные провокации Северной Кореи усиливают напряженность на Корейском полуострове и в регионе», — говорится в заявлении МИД.
Ведомство также утверждает, что Россия якобы «пытается ввести международное сообщество в заблуждение», называя ситуацию на Украине «специальной военной операцией».