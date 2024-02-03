Свыше 200 мигрантов стали военнообязанными в Челябинске после рейдов силовиков

Свыше 200 мигрантов стали военнообязанными в Челябинске после целенаправленных рейдов силовиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что одно из последних совместных мероприятий по проверке иностранных граждан организовали сотрудники Управления по вопросам миграции, представители 308 военного следственного отдела Следственного комитета РФ и военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Челябинскому гарнизону при силовой поддержке Управления Росгвардии.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» они проверили крупные строительные объекты в Центральном и Калининском районах. Выявляли в том числе тех, кто приобрел российское гражданство, но уклонился от постановки на воинский учет.
«Составлено 7 административных протоколов, в том числе 5 за нарушение режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ), ряд мигрантов с гражданством РФ доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом приняты решения об административном выдворении за пределы страны в принудительном порядке», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там уточнили, что в текущем году в страну гражданской принадлежности уже выслан 121 мигрант, в том числе депортировано шесть лиц, отбывших наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, 23 выдворено в форме контролируемого самостоятельного выезда и 92 в принудительном порядке.
Кроме этого, в Центре временного содержания ожидают исполнения решений о выдворении и депортации 110 иностранцев.
На учет в военных комиссариатах Челябинской области поставлены свыше 200 мигрантов, которые приобрели гражданство Российской Федерации.