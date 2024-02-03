Свыше 200 мигрантов стали военнообязанными в Челябинске после рейдов силовиков

«Составлено 7 административных протоколов, в том числе 5 за нарушение режима пребывания (статья 18.8 КоАП РФ), ряд мигрантов с гражданством РФ доставлены в военные комиссариаты для постановки на воинский учет. В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом приняты решения об административном выдворении за пределы страны в принудительном порядке», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.