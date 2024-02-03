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В Петербурге готовят огромную открытку для Владимира Путина

В петербургском избирательном штабе Владимира Путина решили преподнести президенту творческий подарок — открытку размером три с половиной на два метра. Любой желающий может поучаствовать в ее создании, для этого необязательно быть профессиональным художником. Автор проекта, член союза художников России Валерии Лошак, помогает новичкам советом.

«Сейчас мы собрались со всеми желающими, чтобы поддержать нашего президента. Чтобы подарить ему радостные, счастливые эмоции перед предстоящими выборами. Наш президент из Санкт-Петербурга, и мы пишем прекрасную картинку с чудесной панорамой», — говорит Валерия Лошак.

На огромной открытке изобразят петербургские достопримечательности: Петропавловский собор, Ростральные колонны, Кунсткамеру. Также нарисуют Неву и шикарные кусты сирени. А на обложке будут написаны пожелания Владимиру Путину перед грядущими выборами, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Работа над открыткой будет вестись в петербургском штабе еще несколько дней, а потом ее доставят адресату.

искусство
Путин Владимир