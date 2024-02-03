В Петербурге готовят огромную открытку для Владимира Путина

«Сейчас мы собрались со всеми желающими, чтобы поддержать нашего президента. Чтобы подарить ему радостные, счастливые эмоции перед предстоящими выборами. Наш президент из Санкт-Петербурга, и мы пишем прекрасную картинку с чудесной панорамой», — говорит Валерия Лошак.