В Петербурге готовят огромную открытку для Владимира Путина

«Сейчас мы собрались со всеми желающими, чтобы поддержать нашего президента. Чтобы подарить ему радостные, счастливые эмоции перед предстоящими выборами. Наш президент из Санкт-Петербурга, и мы пишем прекрасную картинку с чудесной панорамой», — говорит Валерия Лошак.
На огромной открытке изобразят петербургские достопримечательности: Петропавловский собор, Ростральные колонны, Кунсткамеру. Также нарисуют Неву и шикарные кусты сирени. А на обложке будут написаны пожелания Владимиру Путину перед грядущими выборами, которые пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.
Работа над открыткой будет вестись в петербургском штабе еще несколько дней, а потом ее доставят адресату.