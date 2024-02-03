Министру дошкольного и школьного образования РУз назначили новых заместителей

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Министру дошкольного и школьного образования Узбекистана назначили новых заместителей, сообщает УзА.
Фарход Бокиев родился в 1980 году. До назначения занимал пост председателя Комитета по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Сената Олий Мажлиса.
Сардор Раджабов до этого назначения был директором департамента министерства дошкольного и школьного образования.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане назначили нового министра высшего образования, науки и инноваций. Им стал Конгратбай Шарипов.
До этого он работал ректором Туринского политехнического университета в Ташкенте, заместителем министра высшего и среднего специального образования, ректором Ташкентского государственного экономического университета.
Ранее министерство высшего образования, науки и инноваций возглавлял Иброхим Абдурахманов, утвержденный на эту должность в 2022 году. В октябре 2023 года его назначили министром сельского хозяйства, и до вчерашнего дня пост главы Минвуза был вакантным.