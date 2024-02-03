Торжественная церемония открытия Года семьи прошла в Петербурге

К слову, в Петербурге активно оказывают помощь многодетным семьям. Им выплачивают пособия и иные выплаты. У многодетных есть возможность бесплатного помещения музеев и многое другое. Кроме этого, существует региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирский микроавтобусов, которые город выдает с 2009 года.