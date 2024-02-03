Торжественная церемония открытия Года семьи прошла в Петербурге

В Петербурге прошла церемония открытия Года семьи. Она состоялась в мультимедийном парке «Россия — моя история». На торжественном мероприятии поприсутствовали целые династии. Так, например, педагогическую династию Штейнварг губернатор поблагодарил за представление Петербурга на семейном форуме «Родные-любимые», который прошел в Москве. Семья из Северной столицы получила номинацию «Экскурсия, посвященная блокаде Ленинграда».
На церемонию также пригласили семьи с детьми, которые награждены орденом «Родительская слава», медалью ордена «Родительская слава», званием «Мать-героиня», почетным званием Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей», победители Всероссийского и регионального конкурсов «Семья года». В мероприятии поучаствовали и семьи бойцов спецоперации.
— Для детей наших воинов, которые участвуют в специальной военной операции, в Петербурге предусмотрены различные льготы. Потому что их папы — настоящие герои, они защищают нас, воюют за нас.
Отдельно на церемонии отметили семью, где недавно родился третий малыш. Девочка получила знак «Родившейся в Санкт-Петербурге», который вручил губернатор. Ярослава появилась на свет 4 декабря 2023 года. На мероприятии родителям малышки торжественно вручили свидетельство о рождении дочки.
— В Петербурге проживают 615 тысяч семей, в которых воспитываются 932 тысячи детей. Среди них 55 тысяч многодетных, в которых воспитываются 178 тысяч детей, — отметил Беглов.
К слову, в Петербурге активно оказывают помощь многодетным семьям. Им выплачивают пособия и иные выплаты. У многодетных есть возможность бесплатного помещения музеев и многое другое. Кроме этого, существует региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирский микроавтобусов, которые город выдает с 2009 года.
— Детям из многодетных семей также оплачивают отдых в лагерях, — добавили в пресс-службе Смольного.