Песков обвинил США в провоцировании Украины на продолжение конфликта

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Киев 31 января. Согласно публичной информации, она встречалась с представителями МИДа и Минобороны. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что обсуждал с замгоссекретаря «дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства». Во время визита госпожа Нуланд сказала, что передаваемые американской стороной Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. До этого она приезжала в Киев в декабре 2022 года.