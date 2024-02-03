Песков обвинил США в провоцировании Украины на продолжение конфликта

«Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжают провоцировать киевский режим на продолжение войны», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры общения опубликованы в его в Telegram-канале.
Визит Виктории Нуланд и действия США — все это, по словам Пескова, «никоим образом не может повлиять на ход специальной военной операции». Он сказал, что все цели СВО будут достигнуты.
Американцы делают больнее украинцам. Американцы делают так, чтоб больше украинцев погибали. Это делают именно американцы. И они должны это понимать.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд посетила Киев 31 января. Согласно публичной информации, она встречалась с представителями МИДа и Минобороны. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что обсуждал с замгоссекретаря «дальнейшее сотрудничество и пути укрепления стратегического партнерства». Во время визита госпожа Нуланд сказала, что передаваемые американской стороной Украине высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути. До этого она приезжала в Киев в декабре 2022 года.