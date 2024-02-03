Не в тех штанах пришел на заседание Госдумы самарский депутат Плякин

Плякин представляет в ГД РФ не только Самарскую область, но и Ульяновскую, Нижегородскую, Астраханскую и Запорожскую. Депутат предложил дать регионам возможность самостоятельно решать и определять правила продажи пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Это связано с тем, что территория страны большая, везде своя специфика.