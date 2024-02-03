Не в тех штанах пришел на заседание Госдумы самарский депутат Плякин

На заседание Государственной Думы произошел небольшой скандал. 2 февраля 2024 года обсуждался закон о запрете работы «наливаек». Когда на трибуну вышел депутат от партии «Новые люди» Владимир Плякин, то коллеги по парламентской работе были удивлены его внешним видом: джинсы, полуспортивная кофта под пиджаком в стиле casual.
Первой замечание Плякину сделала вице-спикер Ирина Яровая.
«Докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, — это что-то новое в парламентской этике» , — высказалась она.
Её поддержал спикер Вячеслав Володин, заявив, что «мы не только на работе, мы представляем избирателей и страну». Он вспомнил, что подобные дискуссии уже велись во времена Немцова.
Плякин представляет в ГД РФ не только Самарскую область, но и Ульяновскую, Нижегородскую, Астраханскую и Запорожскую. Депутат предложил дать регионам возможность самостоятельно решать и определять правила продажи пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Это связано с тем, что территория страны большая, везде своя специфика.
Что касается внешнего вида, то ответ он дал в своем Telegram-канале:
«С реакцией коллег вышло очень забавно — каково же было мое удивление, когда вместо обсуждения законопроекта, они внезапно стали обсуждать… мои брюки. Четвертые сутки пылают станицы — смотрите, депутат Плякин пришел в сессионный зал не в тех штанах», — с юмором пишет депутат.
Его поддержала коллега по партии Сардан Авксентьева, выложив совместное фото, где в официальный стиль не вписываются ни носки, ни тем более бирюзовые носки с собачками. Правда, дело было не на заседании, а просто в рабочий день в парламенте.
Но самое главное — законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в общепите на первых этажах домов в третьем чтении всё-таки принят.