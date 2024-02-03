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Посол РФ назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи о спецоперации

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев назвал неприемлемыми заявления МИД республики о спецоперации по защите Донбасса. Об этом 3 февраля сообщило посольство РФ в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

В этот день Зиновьев провел встречу с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Республики Корея Чон Бён Воном, в ходе которого посол изложил российские оценки ситуации на Корейском полуострове.

«Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД Республики Корея сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции на Украине», — говорится в сообщении посольства.

3 февраля МИД Южной Кореи заявил о вызове Зиновьева, чтобы выразить протест против недавних комментариев официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу высказываний президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.

Ранее, 1 февраля, Захарова заявила, что высказывания Юн Сок Ёля призваны затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна. Она подчеркнула, что на Корейском полуострове растет градус напряжения, виной этому выступает нахрапистая политика США и их союзников, включая Южную Корею и Японию.

24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США с Японией и Южной Кореей «сколачивают» военный блок, который проводит учения для подготовки к войне с КНДР. По его словам, риторика Сеула и Токио по КНДР становится более резкой и агрессивной.

дипломатия