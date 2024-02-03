Посол РФ назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи о спецоперации

24 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США с Японией и Южной Кореей «сколачивают» военный блок, который проводит учения для подготовки к войне с КНДР. По его словам, риторика Сеула и Токио по КНДР становится более резкой и агрессивной.