Финляндия отказалась открывать границу с Россией

Власти Финляндии начали ограничивать работу КПП на границе с Россией в середине ноября 2023 года и к концу года закрыли их все. 11 января закрытие КПП продлили до 11 февраля. Правительство Финляндии объяснило такие меры большим количеством нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории России.