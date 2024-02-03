Финляндия отказалась открывать границу с Россией

«Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию… Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ», — сказал Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.
Он добавил, что въехать на территорию Финляндии из России хотят тысячи человек. По словам премьер-министра, властям необходимо разработать меры сдерживания незаконной миграции до открытия границы.
Власти Финляндии начали ограничивать работу КПП на границе с Россией в середине ноября 2023 года и к концу года закрыли их все. 11 января закрытие КПП продлили до 11 февраля. Правительство Финляндии объяснило такие меры большим количеством нелегальных мигрантов, которые прибывают с территории России.
Петр Бузлаев