«Предполагаемый превентивный удар по Приднестровью ничего не облегчит, а только осложнит ситуацию в регионе. Англичане пытаются воспроизвести свою традиционную политику — сколотить для ведения войны против неугодной страны коалицию, в составе которой у Англии будет небольшая сухопутная армия. Большую она не потянет, служить в армии короля Карла желающих немного. В Черноморском регионе англичане хотят вырваться из-под крыши США и установить своё доминирование. Без войны против России и без ослабления мощи Турции этого не добиться», — сказал Сафонов.