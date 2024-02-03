Политолог оценил идею «превентивного» удара Молдавии и Румынии по ПМР

Осведомленный источник ранее сообщил РИА Новости, что Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса Альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям. Он рассказал, что, «согласно британским планам, предполагается скрытно перебросить на Украину крупные высокоманевренные силы Альянса из приграничных районов Румынии и Польши для занятия оборонительных рубежей по правому берегу Днепра». «Не исключается также превентивный удар вооруженных сил Молдавии и Румынии по Приднестровью», — добавил он.
«Предполагаемый превентивный удар по Приднестровью ничего не облегчит, а только осложнит ситуацию в регионе. Англичане пытаются воспроизвести свою традиционную политику — сколотить для ведения войны против неугодной страны коалицию, в составе которой у Англии будет небольшая сухопутная армия. Большую она не потянет, служить в армии короля Карла желающих немного. В Черноморском регионе англичане хотят вырваться из-под крыши США и установить своё доминирование. Без войны против России и без ослабления мощи Турции этого не добиться», — сказал Сафонов.
Он считает, что отсюда возможный план: захватить силами войск стран-противников России Черноморское побережье от российского Херсона до Одессы — при ведущей роли Англии. Программа-максимум: «уничтожение» конвенции Монтрё от 1936 года, ограничивающей проход через Босфор и Дарданеллы военных судов стран, не имеющих отношения к Чёрному морю. А далее ввести в зону украинского конфликта свой флот.
«Приднестровье не устраивает западников и румын тем, что рассматривается ими исключительно, как дружественная Москве страна, как российский форпост. Поэтому нужно порох держать сухим», — отметил политолог.
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.