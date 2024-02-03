К чему готовится Молдова: В пригороде Кишинева планируют строительство военного лагеря

В коммуне Бачой в этом году планируют построить современный военный лагерь. Для этого в управление Минобороны были переданы 2 участка общей площадью более 26 гектаров. На строительство лагеря из государственного бюджета выделят 200 миллионов леев.
В апреле 2023 года министр обороны Анатолий Носатый объявил о намерении властей построить под Кишинёвом военный лагерь. Проект обустройства постоянного военного лагеря № 136 одобрили в парламенте, выделив на эти цели 2 земельных участка общей площадью 26,3 га, находившиеся в управлении Агентства публичной собственности. Участки расположены вблизи коммуны Бэчой, входящей в состав муниципия Кишинёв.
Минобороны намерено объявить тендер для компаний, заинтересованных в строительстве объекта. Срок подачи заявок — с 5 по 16 февраля, пишет exclusivtv.md.