Главы МИД ЕС не приняли решение на встрече в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что данный пакет финансирования не может стать заменой американской помощи, так как не предназначен для военной поддержки. При этом он ранее отмечал, что у Вашингтона нет альтернативного варианта для продолжения военных поставок Киеву без одобрения в конгрессе запроса президента США Джо Байдена на сумму $106 млрд.