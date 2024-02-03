Главы МИД ЕС не приняли решение на встрече в Брюсселе по поставкам оружия Киеву

«Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку, а также фонд поддержки Украины, который должен быть согласован в будущие дни», — высказался он во время конференции, трансляция которой велась на YouTube.
Он рассказал, что дискуссия по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира и военному финансированию Украины продолжится 19 февраля.
1 февраля Евросоюз утвердил на саммите в Брюсселе долгосрочную программу финансовой помощи Украине. Таким образом, в течение четырех лет Киев получит €50 млрд из бюджетов европейских стран.
Однако координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что данный пакет финансирования не может стать заменой американской помощи, так как не предназначен для военной поддержки. При этом он ранее отмечал, что у Вашингтона нет альтернативного варианта для продолжения военных поставок Киеву без одобрения в конгрессе запроса президента США Джо Байдена на сумму $106 млрд.
Кроме того, испанская газета Pais заявила, что пакета помощи ЕС недостаточно, чтобы Украина достигла своих целей. Российская армия превосходит ВСУ во всех областях, государственный долг Украины стремительно растет, а в США республиканцы и демократы далеки от достижения соглашения по продолжению поддержки Киева, отмечают журналисты.
Между тем 16 января президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины завершилось абсолютным провалом, а инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.