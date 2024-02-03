Стало известно о планах Германии и Украины подписать договор о безопасности

В правительственных кругах Берлина уточнили, что документ могут подписать 16 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что проект соглашения уже разработан. Однако его текст еще не полностью согласован, но «во многом готов».