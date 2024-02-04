Палата представителей рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Президент Джо Байден осенью 2023 года предложил Конгрессу законопроект о дополнительном финансировании на $106 млрд руб. Пакет включал помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также средства на укрепление южной границе. Предполагалось, что Киеву будет выделено больше $60 млрд. Однако документ не удалось согласовать в Конгрессе. Как ожидается, Сенат представит свой законопроект, который будет включать помощь Израилю, Украине, а также средства на укрепление границы. Обсуждение в верхней палате также должно состояться на следующей неделе.