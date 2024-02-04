Захарова прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию артистами

Дипломат добавила, что гражданская позиция артистов, которые «спонсируют террористический киевский режим», работает против них. На вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем учитывать позиции таких людей, Захарова ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз на жопу натянут вон, а кто старое забудет — тому два».