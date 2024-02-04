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Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Заявление министра обороны КНР о поддержке Москвы по украинскому вопросу свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы, пишет французская газета Figaro.
Источник: РИА "Новости"

«Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)», — прокомментировал историк Дмитрий Минич.

Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.

«Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким», — заключили в издании.

31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о «неуклонном» развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по «тайваньскому вопросу».