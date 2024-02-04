Такого еще не было. Заявление Китая об СВО вызвало тревогу на Западе

«Это все более явное подтверждение и без того сильной тенденции (к укреплению российско-китайских отношений. — Прим. ред.)», — прокомментировал историк Дмитрий Минич.
Журналисты добавили, что Россия и Китай активно развивают не только военное, но и экономическое сотрудничество. Товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года, при этом Россия стала крупнейшим экспортером нефти в КНР.
31 января министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Российский министр рассказал о «неуклонном» развитии двустороннего военного сотрудничества и подчеркнул, что отношения двух государств не направлены против третьих стран. Дун Цзюнь, в свою очередь, в частности, поблагодарил Россию за сотрудничество с КНР по «тайваньскому вопросу».