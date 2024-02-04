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Aydınlık: США требуют от Турции оплату за обслуживание удерживаемых ими F-35

США хотят получить от Турции оплату за обслуживание истребителей F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российских ЗРК С-400. Об этом пишет газета Aydınlık.
Источник: AP 2023

Напомним, ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки американских F-35 Анкаре несовместимы с наличием у нее российских систем ПВО С-300 и С-400. По словам Кирби, США готовы вернуться к возобновлению участия Турции в программе поставок F-35 после того, как Анкара «разрешит беспокойство» Вашингтона.

«Американская сторона уже шесть лет держит в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция», — цитирует РИА Новости статью.

Издание отмечает, что эти самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание. При этом США требуют от Турции оплату за ангар и обслуживание истребителей. Также Вашингтон хочет получить дополнительные выплаты, поскольку в цепочке поставок F-35 произошли сбои и рост стоимости из-за исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве.

Анкара, в свою очередь, требует вернуть 1,4 миллиарда долларов, уплаченных за проект, а также компенсировать ущерб, нанесенный инвестициям турецких компаний, или продолжить закупку комплектующих.

Прогресс в этом споре пока не достигнут, подчеркивает газета.

Напомним, в 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, однако Анкара на это не согласилась. Тогда Вашингтон в наказание исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.