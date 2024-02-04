Aydınlık: США требуют от Турции оплату за обслуживание удерживаемых ими F-35

Напомним, ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что поставки американских F-35 Анкаре несовместимы с наличием у нее российских систем ПВО С-300 и С-400. По словам Кирби, США готовы вернуться к возобновлению участия Турции в программе поставок F-35 после того, как Анкара «разрешит беспокойство» Вашингтона.
Издание отмечает, что эти самолеты ежемесячно проходят техническое обслуживание. При этом США требуют от Турции оплату за ангар и обслуживание истребителей. Также Вашингтон хочет получить дополнительные выплаты, поскольку в цепочке поставок F-35 произошли сбои и рост стоимости из-за исключения из программы турецких компаний, участвующих в производстве.
Прогресс в этом споре пока не достигнут, подчеркивает газета.
Напомним, в 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, однако Анкара на это не согласилась. Тогда Вашингтон в наказание исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.