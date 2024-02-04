Aydınlık: США требуют от Турции оплату за обслуживание удерживаемых ими F-35

Напомним, в 2017 году Турция заключила с Москвой контракт на поставку полкового комплекта С-400, который и получила летом-осенью 2019 года. США требовали отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, однако Анкара на это не согласилась. Тогда Вашингтон в наказание исключил Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35.