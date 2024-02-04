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В Европарламенте призыв не признавать выборы в РФ поддержали 29 депутатов из 705

Призыв члена Европарламента Рихо Терраса не признавать выборы президента России подписали 29 депутатов, передает радио ERR. Это представители Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии. Европарламент состоит из 705 депутатов.
Источник: AP 2023

Как сообщает ERR, подписи под обращениям собирались до конца января. Петиция будет представлена председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Шарлю Мишелю и верховному представителю Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозепу Боррелю.

Голосование на выборах президента РФ состоится с 15 по 17 марта. Пока зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). На стадии проверки сейчас находятся подписи, представленные в ЦИК Борисом Надеждиным («Гражданская инициатива»), Сергеем Малинковичем («Коммунисты России») и Радой Русских (самовыдвиженец).

Леонид Уварчев

ЕС