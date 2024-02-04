В Европарламенте призыв не признавать выборы в РФ поддержали 29 депутатов из 705

Голосование на выборах президента РФ состоится с 15 по 17 марта. Пока зарегистрированы четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). На стадии проверки сейчас находятся подписи, представленные в ЦИК Борисом Надеждиным («Гражданская инициатива»), Сергеем Малинковичем («Коммунисты России») и Радой Русских (самовыдвиженец).