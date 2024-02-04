Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

«В 2020 году именно избиратели из Южной Каролины доказали, что эксперты ошибались, они вдохнули новую жизнь в нашу кампанию и поставили нас на путь к победе в президентских выборах. Жители Южной Каролины снова сказали свое слово, и я не сомневаюсь, что вы отправляете нас в путь к победе на президентских выборах снова и к тому, чтобы сделать Дональда Трампа проигравшим снова», — говорится в заявлении Байдена.