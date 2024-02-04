Лукашенко оценил работу Володина в Союзном государстве и ОДКБ

«Присущая вам целеустремленность, ваши глубокие знания и умение работать с полной отдачей способствуют успешному решению важных задач в сфере законотворчества, отстаиванию национальных интересов на наиболее трудных и ответственных направлениях государственной политики», — говорится в поздравлении российскому политику с 60-летием.