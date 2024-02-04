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Лукашенко оценил работу Володина в Союзном государстве и ОДКБ

Белорусские депутаты активно сотрудничают со своими российскими коллегами на международных межпарламентских площадках.
Источник: AP 2023

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Глава государства поздравил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с юбилеем, сообщили в пресс-службе президента.

«Присущая вам целеустремленность, ваши глубокие знания и умение работать с полной отдачей способствуют успешному решению важных задач в сфере законотворчества, отстаиванию национальных интересов на наиболее трудных и ответственных направлениях государственной политики», — говорится в поздравлении российскому политику с 60-летием.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Вячеслав Володин — убежденный сторонник интеграции Беларуси и России, которая развивается во благо народов двух стран.

По его словам, спикер российской Госдумы способствует эффективному расширению сотрудничества парламентов наших стран в формате Союзного государства и ОДКБ.

«Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах», — особо отметил белорусский лидер.

Глава государства пожелал российскому политику здоровья и счастья, а также энергии, которая поспособствует новым профессиональным достижениям.

Лукашенко Александр