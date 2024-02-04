Лукашенко оценил работу Володина в Союзном государстве и ОДКБ

МИНСК, 4 фев — Sputnik. Глава государства поздравил спикера Государственной Думы Вячеслава Володина с юбилеем, сообщили в пресс-службе президента.
«Присущая вам целеустремленность, ваши глубокие знания и умение работать с полной отдачей способствуют успешному решению важных задач в сфере законотворчества, отстаиванию национальных интересов на наиболее трудных и ответственных направлениях государственной политики», — говорится в поздравлении российскому политику с 60-летием.
Александр Лукашенко обратил внимание, что Вячеслав Володин — убежденный сторонник интеграции Беларуси и России, которая развивается во благо народов двух стран.
«Признательны за поддержку и содействие продуктивной реализации инициатив Республики Беларусь на этих авторитетных площадках в двустороннем и многостороннем форматах», — особо отметил белорусский лидер.
Глава государства пожелал российскому политику здоровья и счастья, а также энергии, которая поспособствует новым профессиональным достижениям.