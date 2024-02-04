Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ приедут в Молдову и посетят Гагаузию

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. В Молдову с ознакомительным визитом прибывают содокладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), они будут находиться в стране с 4 по 7 февраля, сообщили в пресс-службе парламента.