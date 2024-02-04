Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ приедут в Молдову и посетят Гагаузию

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. В Молдову с ознакомительным визитом прибывают содокладчики Мониторинговой комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), они будут находиться в стране с 4 по 7 февраля, сообщили в пресс-службе парламента.
«В ходе визита будут обсуждаться темы, касающиеся политической ситуации, избирательной реформы и реформы в области правосудия, парламентского контроля и борьбы с коррупцией», — уточнили в законодательном форуме.
У представителей ПАСЕ предусмотрены встречи с президентом Молдовы Майей Санду, председателем парламента Игорем Гросу и премьер-министром Дорином Речаном. программа визита также предусматривает диалог с председателями парламентских фракций и членами законодательной делегации в ПАСЕ.
Содокладчики ПАСе проведут вастречи и с руководством Министерства юстиции, вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряном и вице-премьером, министром иностранных дел Михаилом Попшоем.
Они также посетят Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, побеседуют с руководством Генеральной прокуратуры, Высшей судебной палаты, Национального органа по неподкупности и Центральной избирательной комиссии.
Также намечен визит содокладчиков ПАСЕ в Гагаузскую автономию и ее столицу — Комрат, где онипообщаются с председателем Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрием Константиновым, представителями фракций НСГ и представителями гражданского общества.
В состав делегации ПАСЕ входят содокладчики по выполнению обязательств Республики Молдова Пьер-Ален Фридез, Занда Калниня-Лукашевича и Бас Кляйн.