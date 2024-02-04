Лукашенко сказал про интенсификацию отношений со Шри-Ланкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 февраля 2024 года поздравил президента демократической социалистической Республики Шри-Ланка Ранила Викрамасингхе, а также весь ланкийский народ с национальным праздником — Днем независимости, проинформировали в пресс-службе президента.
Лукашенко заметил, что, несмотря на вызовы последнего времени, Шри-Ланка постепенно восстанавливается после экономического кризиса. Он добавил, что Шри-Ланка реализует планы по устойчивому и социальному развитию страны. Президент обратил внимание на то, что между Беларусью и Шри-Ланкой сложились теплые и конструктивные отношения, уточнив, что идет рост торговли, расширяются деловые связи, а также возрастает количество ланкийских студентов, обучающихся в вузах Беларуси.
Президент выразил убеждение в том, что две страны смогут найти пути интенсификации политического диалога и взаимодействия в отраслях, среди которых сельское хозяйство, фармацевтика, машиностроение, наука и технологии, поставки продуктов питания.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Володину, сказав про Союзное государство и ОДКБ.
Тем временем Лукашенко подписал указ о повышении коммуналки в два этапа в 2024.