Лукашенко сказал про интенсификацию отношений со Шри-Ланкой

Лукашенко заметил, что, несмотря на вызовы последнего времени, Шри-Ланка постепенно восстанавливается после экономического кризиса. Он добавил, что Шри-Ланка реализует планы по устойчивому и социальному развитию страны. Президент обратил внимание на то, что между Беларусью и Шри-Ланкой сложились теплые и конструктивные отношения, уточнив, что идет рост торговли, расширяются деловые связи, а также возрастает количество ланкийских студентов, обучающихся в вузах Беларуси.