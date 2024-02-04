В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа

Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас». Об этом рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон, присутствовавший на встрече Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, тогда политик добавил, что «НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО».