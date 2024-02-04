В НАТО обсудили будущее без лидерства США из-за Трампа

Издание называет дискуссии признаком «поразительного поворота мышления», поскольку еще в прошлом году в альянсе сообщали о появлении нового единства и обретении целей на фоне начала Россией военной операции на Украине. Теперь немецкие чиновники обсуждают появление «нового, сложного и тревожного мира», который приведет к серьезным последствиям для европейской и трансатлантической безопасности. В особенности, пишет издание, их беспокоит растущий пессимизм по поводу продолжения оказания США помощи Украине — сейчас американская сторона является крупнейшим донором Киева, на втором месте Берлин.
Европейские послы начали «паломничества» к соратникам Трампа, чтобы выяснить его намерения, некоторые страны Европы намерены заслужить расположение политика, увеличив закупки оружия у Вашингтона, сообщила ранее NYT, поговорив с источниками среди дипломатов.
Трамп не раз говорил, что остальные страны НАТО недостаточно вкладываются в оборону, из-за чего значительную часть расходов несут США. В 2020 году, будучи президентом, он предупредил Евросоюз: «Если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас». Об этом рассказал еврокомиссар Тьерри Бретон, присутствовавший на встрече Трампа с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. По словам Бретона, тогда политик добавил, что «НАТО мертво, и мы уйдем, мы выйдем из НАТО».
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сомневается, что Трамп воплотил бы эту угрозу в жизнь. По его мнению, существование альянса выгодно для американской стороны, а заявления Трампа являлись критикой отдельных стран, а не самого существования военного блока.
Аналогичного мнения придерживается бывший посол США в Австрии Тревор Трейна. В колонке для Wall Street Journal он указал, что люди часто концентрируют внимание на словах Трампа, а не на том, что он делает. Дипломат напомнил, что Трамп выступал за энергонезависимость, остановку «Северного потока-2», пересмотр договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, выход из иранской сделки и передислокацию войск в Румынию и Польшу.