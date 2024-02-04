По итогам встречи экс-депутата Демпартии Молдовы Евгения Никифорчука, одного из политических наследников Плахотнюка, в Вашингтоне с конгрессменом Тимом Уолбергом, а также предварявшая ее встреча с главой фонда «Конрад Аденауэр» в Молдове, хотелось бы понять, что будет дальше в исполнении молдавской власти, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».
Будет ли фонд Аденаэура объявлен структурой, близкой к Плахотнюку? Будут ли наложены санкции на американского конгрессмена за связи с окружением Плахотнюка? Будут ли направлены просьбы в Вашингтон и Брюссель наложить санкции на фонд и на конгрессмена?
Правящая партия не имеет права молчать — самое время, отбросив скромность и это вот всё, начать изобличать врагов евроинтеграции, захватчиков государства и просто коррупционеров.
Отреагирует ли молдавская власть по следам таких встреч?