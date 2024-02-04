Молдавские политики встречаются с главой фонда «Конрад Аденауэр»: Объявит ли правящая партия американского конгрессмена врагом евроинтеграции

По итогам встречи экс-депутата Демпартии Молдовы Евгения Никифорчука, одного из политических наследников Плахотнюка, в Вашингтоне с конгрессменом Тимом Уолбергом, а также предварявшая ее встреча с главой фонда «Конрад Аденауэр» в Молдове, хотелось бы понять, что будет дальше в исполнении молдавской власти, сообщает Телеграм-канал «Гений Карпат».