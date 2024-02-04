СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76

«Зеленский и его окружение хотят уйти от ответственности, “прикрывая” ее просьбой об отставке Валерия Залужного, обвиняя его в трагическом недоразумении», — говорится в публикации.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
В МИД заявили, что крушение Ил-76 ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально украинские власти говорят о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из числа международных организаций пока нет.