СМИ: Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76

Официально украинские власти говорят о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запустили тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из числа международных организаций пока нет.