Глава Прикамья Махонин высказался о гибели людей в пекарне при атаке ВСУ

Речь идёт об обстреле силами ВСУ Лисичанска в Луганской области 3 февраля. Ракеты Himars ударили по кафе, полному посетителей. В результате теракта погибли 28 мирных жителей, один из которых — ребёнок. Ещё десять человек пострадали.