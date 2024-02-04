Глава Прикамья Махонин высказался о гибели людей в пекарне при атаке ВСУ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о гибели людей в пекарне в Лисичанске при атаке ВСУ.
Речь идёт об обстреле силами ВСУ Лисичанска в Луганской области 3 февраля. Ракеты Himars ударили по кафе, полному посетителей. В результате теракта погибли 28 мирных жителей, один из которых — ребёнок. Ещё десять человек пострадали.
О теракте глава Прикамья Дмитрий Махонин высказался в своём телеграм-канале.
«ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек, пришедшие в выходной день в пекарню. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — заявил губернатор Пермского края.
Глава Прикамья выразил соболезнования родным и близким жителей Лисичанска, погибших при обстреле ВСУ.
«Пермский край скорбит вместе с ЛНР», — заявил Дмитрий Махонин.