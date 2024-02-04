Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Глава Прикамья Махонин высказался о гибели людей в пекарне при атаке ВСУ

Губернатор Пермского края выразил соболезнования родным погибших при теракте в Лисичанске.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин высказался о гибели людей в пекарне в Лисичанске при атаке ВСУ.

Речь идёт об обстреле силами ВСУ Лисичанска в Луганской области 3 февраля. Ракеты Himars ударили по кафе, полному посетителей. В результате теракта погибли 28 мирных жителей, один из которых — ребёнок. Ещё десять человек пострадали.

О теракте глава Прикамья Дмитрий Махонин высказался в своём телеграм-канале.

«ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек, пришедшие в выходной день в пекарню. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — заявил губернатор Пермского края.

Глава Прикамья выразил соболезнования родным и близким жителей Лисичанска, погибших при обстреле ВСУ.

«Пермский край скорбит вместе с ЛНР», — заявил Дмитрий Махонин.